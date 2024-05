Empoli - brividi e gioia | sarà ancora serie A Roma sconfitta 2- - in B va il Frosinone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 –A. Battendo 2-1 la, l’scrive una delle pagine più belle della sua storia: la terza salvezza consecutiva nel massimo campionato. Per la prima volta, giocherà 4 tornei di A di fila. La terza squadra retrocessa in B è il, sconfitto 1-0 dall’Udinese. Nicola sorprende: Destro, infatti, è titolare: fa coppia con Cancellieri. Due ex giallorossi per cercare il gol-salvezza (anche se Cancellieri non ha mai esordito con i capitolini). Cacace vince il ballottaggio con Pezzella. Lapresenta il tridente Dybala-Abraham-Zalewski. È l’che fa la partita, ma dopo poco più di sessanta secondi Massa ammonisce frettolosamente Gyasi. Dopo 13 minuti contropiede letale degli azzurri: Gyasi va via sulla fascia destra, entra in area e serve Cancellieri che, solo soletto dinnanzi a Svilar, lo batte con un tiro di sinistro all’angolino destro.