Conte - cambiano alcuni accordi | le ultime sulla firma con il Napoli

(Di domenica 26 maggio 2024) Si parla ancora di Antonioin casama laè dietro l’angolo. Dopo lo scialbo 0-0 maturato nell’ultima gara di campionato contro il Lecce, in casail focus è divenuto uno solo: ladi Antonio. Come raccolto in esclusiva da Marco Giordano per conto di Spazio, gli azzurri avrebbero trovato l’accordo con il tecnico, inviando ai legali del leccese i contratti. Secondo l’esperto, però,termini sarebbero stati modificati rispetto alle voci fuoriuscite negli ultimi giorni, non compromettendo l’intesa raggiunta. Salgono i bonus, il nuovo stipendio di10 milioni, poi 9, poi 8 fino al raggiungimento degli attuali 6.5 promessi da De Laurentiis al tecnico leccese. I termini di accordo fra Antonioe ilsono cambiati in ogni giorno dellesettimane di trattativa, fino al raggiungimento dell’intesa finale.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e di nuovi calciatori per il prossimo anno. Una notizia dell’ultim’ora allontana dal capoluogo campano un obbiettivo azzurro. Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e di nuovi calciatori in vista della prossima stagione. L’avvicendamento di ... spazionapoli

Ormai è UFFICIALE , il club lo ha appena reso noto sul proprio sito: non sarà lui il prossimo allenatore del Napoli ! Il Napoli è ancora alla ricerca del prossimo allenatore ma nel frattempo alcune squadre sono già ricorse ai ripari per cercare di preparare quanto prima la nuova stagione. L’annata ... spazionapoli

Conte al Napoli, è fatta! SportItalia: manca solo la firma! Ingaggio super, svelate le cifre esatte - Conte al napoli, è fatta! SportItalia: manca solo la firma! Ingaggio super, svelate le cifre esatte - Calciomercato napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia ed esperto di mercato, commenta su X le ultime notizie mercato napoli in merito all'arrivo ormai imminente di Antonio Conte sulla pan ... msn

Thiago Motta Juve, la FIRMA arriva in settimana: cifre e dettagli dell’accordo - Thiago Motta Juve, la firma arriva in settimana: cifre e dettagli dell’accordo - La firma di Thiago Motta come nuovo allenatore della Juve dovrebbe arrivare in settimana. A riferirlo è stato il giornalista Marco Demicheli a Sky Sport. L’accordo tra l’allenatore in uscita dal ... juventusnews24

Pedlullà: Antonio Conte-Napoli, ci siamo manca solo la firma. Super ingaggio per riportare gli azzurri in vetta - Pedlullà: Antonio Conte-napoli, ci siamo manca solo la firma. Super ingaggio per riportare gli azzurri in vetta - Secondo Alfredo Pedullà, l'approdo di Antonio Conte al napoli sarebbe ormai imminente. Le parti sono vicinissime all'accordo. napolipiu