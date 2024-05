Wafa - 10 morti in raid Israele su nord Gaz - anche bambini

(Di sabato 25 maggio 2024) Dieci palestinesi, tra cuie donne, sono stati uccisi e molti altri feriti oggi in un attacco aereo israeliano contro una casa nella città di Beit Hanoun, adella Striscia di Gaza. Lo scrive l'agenzia palestinesesecondo cui fonti mediche hanno confermato il bilancio delle vittime, riferendo che altre 17 persone sono rimaste ferite nell'attacco che ha preso di mira un'abitazione della città. .

