Sarò Conte tutto attaccato | tra lunedì e martedì l’annuncio

De Maggio: “Giovanni Manna lavora 20 ore su 24, sta capendo come muoversi. Dalle voci che mi arrivano vi dico che in queste 48 ore ha asfaltato i calciatori” Foschi, De Maggio, Verna, Schwoch, Giordano, Corbo, Coppola, Calvano, Ugolini e Vigliotti sono intervenuti a Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli, di conte, Manna e De Laurentiis che ora non può più sbagliare.

