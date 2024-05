Paolini-Saville in tv | data - orari - canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di sabato 25 maggio 2024) Jasmineaffronterà Dariaal primo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Ha pescato bene la numero uno d’Italia, opposta ad un’avversaria insidiosa ma non particolarmente pericolosa, specialmente sul rosso. Jasmine partirà nettamente favorita e vorrà riscattarsi dopo la prematura sconfitta a Roma, compensata però con la vittoria del torneo di doppio insieme ad Errani.ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno ad Amburgo; in palio un posto al secondo turno contro Dodin o Day. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo lunedì 27 o martedì 28 maggio cono ancora da definire. La copertura televisiva delsarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky); livedei due canali disponibile inoltre tramite le piattaforme Discovery+, Sky Go e Dazn.

Ultima spiaggia per Lorenzo Sonego, chiamato ad un grande exploit sulla terra del Roland Garros per conquistare in extremis la certezza del pass olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. Il torinese, virtualmente 58° nella Race a cinque cerchi con un distacco di 209 punti dal quarto italiano Matteo Arnaldi, scenderà in campo già domani per il suo match di primo turno contro il francese Ugo Humbert. oasport

Rafael Nadal ha parlato in conferenza stampa prima di iniziare il suo Roland Garros. Lunedì incontrerà al primo turno Alexander Zverev. Il campione spagnolo ha dichiarato che questo potrebbe essere il suo ultimo Roland-Garros ma non se la sente di assicurarlo “al 100%”. ilnapolista

Elisabetta Cocciaretto sfiderà Beatriz Haddad Maia al primo turno del Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Esordio ostico per l’azzurra, reduce dai quarti a Rabat ma sorteggiata contro una delle migliori giocatrici in circolazione sul rosso. sportface

Tennis, Roland Garros: Sinner e tanti altri, sono 15 gli italiani in gara - Come Sinner può diventare numero 1 al mondo al roland garros - Alexander Zverev se coronó por segunda vez en Roma - Es el sexto título de Masters 1000 de su carrera

Roland Garros, si parte: Sinner a caccia del N. 1 ma occhio ad Arnaldi e a Darderi - roland garros, si parte: Sinner a caccia del N. 1 ma occhio ad Arnaldi e a Darderi - Jannik Sinner proverà a scavalcare Djokovic, ma la folta pattuglia azzurra promette di regalare emozioni ai tifosi ... it.blastingnews

Nadal: "Non so se sarà il mio ultimo Roland Garros. Zverev Sorteggio che non aiuta" - Nadal: "Non so se sarà il mio ultimo roland garros. Zverev Sorteggio che non aiuta" - Rafael Nadal non vuole essere costretto a dire che questa sarà la sua ultima corsa al roland garros. Il messaggio lanciato in conferenza stampa è chiaro: lo spagnolo farà di tutto per regalarsi almeno ... tennisworlditalia