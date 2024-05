Legnano - scappa all' alt della Polizia e aggredisce gli agenti | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024)(Milano) – E’ sfuggito al controllo di, e dopo un inseguimento prima in auto e poi a piedi ha provato a far desistere glilanciando loro contro uno scalpello, affrontandoli poi e prendendoli a testate: per questo motivo glidi Stato hannonella notte tra ieri e oggi un cittadino tunisino di 25 anni, irregolare, per violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, sanzionato amministrativamente per uso personale di stupefacenti e poi indagato in stato di libertà per immigrazione clandestina, possesso di oggetti atti ad offendere e possesso di arnesi atti allo scasso. Il 25enne è stato sanzionato, infine, anche per guida senza patente. Tutto ha avuto inizio alle 4 di questa mattina, quando glivolante del commissariatotransitando in via Saronnese all’altezza di via Montebello, hanno notato un’autovettura con tre persone a bordo che, di fronte all’intimazione di procedere a un controllo di, accelerava la marcia percorrendo diverse vie cittadine ad alta velocità finché, dopo circa un chilometro di inseguimento, l’auto si è fermata e due delle persone che erano a bordo sonote.