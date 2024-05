Treviso | studenti musulmani esentati dallo studio di Dante e della Divina Commedia

(Di venerdì 24 maggio 2024)Alighieri non lo studieranno. Latrattata come un testo eretico da mandare al rogo. Succede a, in una scuola media. Duedi religione musulmana sono statidalle lezioni sul capolavoro, sul patrimonio universale scritto dal Sommo Poeta fiorentino. Il motivo? E’ considerata un’opera a sfondo religioso che contrasta con la fede dei due ragazzi che frequentano la terza media. Sarebbe stato il professore di italiano dei duea chiedere il permesso alle loro famiglie di coinvolgere anche i loro figli nella lettura del viaggio immaginario difra Inferno, Purgatorio e Paradiso. Permesso che il professore si è sentito in dovere di chiedere per i duesono già esonerati dall’ora di religione. Così, le famiglie hanno risposto alla mail inviata dal docente chiedendo che fosseropure dalladi. Per loro l’insegnante ha organizzato un programma parallelo alternativo, dedicato a Boccaccio.

