(Di venerdì 24 maggio 2024) "Registrando ogni versamento, non solo da parte del Comitatoricevente, ma anche della impresa o del soggetto donatore, appare chiaro che il donatore stesso non considera in alcun modo la suadi denaro comedio pagamento di un interesse illecito, attività che anche egli stesso con la pubblicità del versamento si incaricherebbe di denunciare". Così Giovanni, il governatore ligure agli arresti domiciliari per corruzione e falso, scrive nella sua memoria di 17 pagine consegnata ieri al termine dell'interrogatorio reso ai due pubblici ministeri titolari delle indagini, Luca Monteverde e Federico Manotti che l'hanno sentito assieme al procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. Il capitolo in questione è quello intitolato 'Contestualità del pagamento'. "Il fatto di sostenere la nostra attività politica - scrive- non viene ritenuta da nessun imprenditore, neppure dallo stesso Spinelli, cosi come da altri (Amico, l'imprenditore che si occupa di manutenzione, riparazione e refit di superyacht, ndr), motivo ostativo per impedire che esso, in occasione di contatti personali e telefonici, possa utilizzare quel momento per sottolineare o informare il governatore o un suo collaboratore di un problema, un progetto o una esigenza della sua attività, senza tuttavia un rapporto causa - effetto della sua donazione, come dimostra il fatto che lo stesso soggetto ha effettuato più donazioni in momenti e tempi diversi.

L’avvocato di Toti: le sue dimissioni E’ una scelta da concordare - L’avvocato di toti: le sue dimissioni E’ una scelta da concordare - Genova, 24 mag. (askanews) – “Le dimissioni sono un tema politico che non sta a me affrontare. L’unica cosa che ha sempre detto toti è che è una decisone che non può prendere lui sulla base solo del s ... askanews

Toti, 'donatori non consideravano dazione merce di scambio' - toti, 'donatori non consideravano dazione merce di scambio' - "Registrando ogni versamento, non solo da parte del Comitato toti ricevente, ma anche della impresa o del soggetto donatore, appare chiaro che il donatore stesso non considera in alcun modo la sua daz ... ansa

Toti: pure donatori non consideravano merce di scambio, tutto alla luce del sole - toti: pure donatori non consideravano merce di scambio, tutto alla luce del sole - We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. ligurianotizie