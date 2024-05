Per un italiano su sei inflazione oltre il 20 per cento Italgrob-Censis

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 24 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: Nel 2023 unsu due (48,9%) ha rinunciato “una o più volte l’anno” alla colazione al bar o al pasto al ristorante “a causa dell’”. Sono 14 milioni secondo un’indagine: una larga fetta della popolazione convinta “che in Italia l’galoppiil 20%”.è la Federazione italiana dei distributori Horeca, unica associazione nazionale di riferimento per il settore della distribuzione nel canale Horeca, acronimo di hotel, restaurant e caf, che alimenta il circuito dei consumi ‘fuori casa’. Dal terzo rapporto, presentato nella Sala capitolare del Senato, emerge che per l’83,4% degli italiani la presenza di luoghi in cui potersi incontrare è importante per il proprio benessere, ma a causa dell’14 milioni di italiani in corso d’anno hanno rinunciato al fuori casa. Lo studio evidenzia l’importanza della convivialità, come bisogno e desiderio primario delle persone e come componente decisiva del benessere collettivo.