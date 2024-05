Inter - Brambati smorza i toni | Marotta-Ausilio garanzia Poi svela uno scontro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’è passata da Zhang a Oaktree che ha tutte le intenzioni di proseguire con l’attuale management,in primis. Proprio di questo ha parlatosu TMW Radio,ndo anche un retroscena legato al direttore sportivoista. Poi un commento sul rinnovo di Lautaro Martinez NESSUNO STUPORE – L’ha salutato Steven Zhang accogliendo la nuova proprietà targata Oaktree. Massimonon è rimasto per nulla stupito: «Non mi ha stupito, anzi, ha avvalorato quello che dico da anni, che la coppiaè stata straordinaria. Perché lavorare con una proprietà del genere, far quadrare i conti e ottenere risultati è stata incredibile».– Poiun retroscena legato al direttore sportivo dell’: «La crescita di? L’ho pizzicato in tv, ma poi abbiamo avuto un chiarimento personale, visto che ho un rapporto da anni con lui. Lui aveva fatto un’vista dove diceva che qualche allenatore avrebbe detto che Dimarco non si poteva neanche spogliare nello spogliatoio dell’e io sono andato in difesa di Conte, ma lui poi mi ha spiegato che si riferiva ad altri.