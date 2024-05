I ’franati’ ancora in trincea Protesta in Prefettura | Situazione sempre critica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Una delegazione di cittadini in rappresentanza del comitato "I franati di Calice" si è presentata ieri con un masso di cartapesta realizzato da un abitante e che, finita la manifestazione davanti alla(in contemporanea alla riunione istituzionale; ndr) hanno gelosamente riportato in paese perché diventi il loro simbolo. Oggi lo aggiungeranno ai ‘compagni’ massi della frana sulla sp8 che dal 2 maggio taglia in due quel territorio. C’è sicuramente una ventata di positività per il fatto che qualcosa hanno raggiunto, dopo l’annuncio dello stanziamento, ma preoccupano i tempi per l’inizio dei lavori: novanta giorni, che vogliono dire tre mesi di attesa. Un tempo pesante hanno detto gli abitanti di Calice: "Larestasotto molteplici aspetti, soprattutto ci dobbiamo augurare che non ci sia bisogno di soccorso immediato. Siamo in parte più tranquilli ma restiamo a vedere, qualcuno vorrebbe ricorrere alle vie legali.