Infobetting.com - Godoy Cruz-San Lorenzo (sabato 25 maggio 2024 ore 22:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di venerdì 24 maggio 2024) Cammino analogo quello affrontato dae Sannell’avvio della Liga Profesional. Sconfitte entrambe all’esordio, il Tomba in casa dal Barracas Central (0-1) e il Ciclon sul campo del Deportivo Riestra (0-1), la formazione di Mendoza ha ottenuto il primo punto del torneo nella scorsa giornata pareggiando per 0-0 in trasferta con l’Independiente InfoBetting: Scommesse Sportive e