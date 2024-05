Europee - il sondaggista a Notizie com | Parole di von der Leyen potrebbero far bene a Meloni e FdI

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 24 maggio 2024) Mentre procede spedita la campagna elettorale per le, gli ultimi sondaggi pubblicabili a poco più di 15 giorni dal voto, attestano la crescita del Pd e una lenta discesa di Fratelli d’Italia. Il partito della premier Giorgiaresta in testa alla corsa, mentre crescono quasi di pari passo Forza Italia e Lega. Mentre il Movimento 5 Stelle cala, Giuseppe Conte ritenta la carta del reddito di cittadinanza, promettendo agli elettori di mettersi al lavoro dopo le elezioni per ottenere una direttiva europea.: gli ultimi sondaggi prima del voto (Ansa Foto) –.comLa fotografia arriva dall’ultimo sondaggio Ipsos, che dà Fratelli d’Italia al 26,5% con un calo di due punti rispetto ad aprile. Forza Italia e Noi Moderati si attestano al 9,2%, in crescita dello 0,6%, e sono favoriti rispetto alla Lega, che è data all’8,6% registrando una crescita di oltre 1 punto in un mese.