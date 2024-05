Toti respinge tutte le accuse - finito l' interrogatorio fiume

(Di giovedì 23 maggio 2024) È terminato, dopo 8 ore, l'del governatore ligure Giovanni, ai domiciliari per corruzione, che - a partire dalle ore 11 - ha risposto alle domande dei pm titolari dell'inchiesta che ha portato un terremoto nella politica locale. In questo momento, da quanto si apprende, si sta procedendo alla verbalizzazione, una procedura complessa che richiederà ancora tempo. C'è chi pronostica che, assistito dal difensore Stefano Savi, potrebbe uscire non prima delle 21 dalla caserma della Guardia di Finanza che ha sede nel porto di Genova. Il governatore ha risposto e respintole. Del caso aveva parlato anche il vicepremier Tajani nel corso di Porta a Porta. «Dipende da Giovanniscegliere se rimanere presidente della Regione oppure no e dipende anche dalle decisioni della magistratura, perché se dovessero essere revocati gli arresti domiciliari si andrebbe nella direzione di una permanenza alla guida della Regione».

