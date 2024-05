Rischio microplastiche da portavivande in plastica nel microonde

(Di giovedì 23 maggio 2024) Milano, 23 mag. (Adnkronos Salute) - La 'schiscetta', per dirla alla milanese, va trattata con rispetto. Se ilè in materiale plastico e viene scaldato in modo inappropriato al, c'è ilche rilascinell'ambiente. Lo dimostra uno studio coordinato dall'università Statale di Milano in collaborazione con l'università di Milano-Bicocca, condotto in Eos, un'azienda che sviluppa una tecnologia detta Spes per la caratterizzazione ottica delle polveri, ideata nei laboratori di fisica di UniMi. La ricerca è pubblicata sulla rivista 'Particles and Particle Systems Characterization'. L'idea di verificare se i contenitori alimentari inscaldati alrilasciassero micro e nanoplastiche - spiegano da Statale e Bicocca - è partita da Eos, che ha utilizzato la tecnologia Spes evidenziando la formazione sistematica di nano e microsfere didurante il riscaldamento di acqua pura, un esperimento controllato volto a simulare quanto avviene durante il riscaldamento del cibo.

