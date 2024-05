Re Carlo III potrebbe rivoluzionare il Trooping the Colour a causa del cancro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 23 maggio 2024) ReIII non sarebbe disposto a rinunciare altheneppure adel. Secondo i media britannici, dunque, la parata di compleanno in onore del reggente britannico si svolgerà il 15 giugno, con cambiamenti significativi. Lo stesso Sovrano, infatti, starebbe lavorando per apportare delle modifiche che gli permettano di presenziare all’evento. È tradizione da diversi secoli celebrare il sovrano britannico con una parata di compleanno. Nei 70 anni del suo regno, la regina Elisabetta II ha preso parte allo spettacolarethesalutando la folla dal balcone di Buckingham Palace. Anche da quando il trono è passato nelle mani di reIII – da settembre del 2022 – la famosa usanza ha continuato a permanere. Il Sovrano ha celebrato la sua prima parata ufficiale lo scorso anno, ma quest’anno tutto sarà diverso. Il Re, come è noto, soffre di, ma attualmente sta lottando per tornare a svolgere il suo ruolo in piena normalità.