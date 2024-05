Lorella Cuccarini nuovo programma Rai e le proposte di Mediaset

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nel 2025,festeggerà un traguardo prestigioso: 40 anni di carriera nel mondo dello spettacolo. Questa importante tappa sarà celebrata in grande stile anche in televisione, con progetti speciali e unalbum discografico. Secondo quanto riportato da TvBlog, il regista Gabriele Pignotta sta lavorando a uno spettacolo teatrale intitolato Fantastica, con il qualesi esibirà in tutta Italia nei prossimi mesi. Questo progetto fa eco al suo storico debutto televisivo nel varietà Fantastico nel 1985. In concomitanza con i festeggiamenti per i suoi 40 anni di carriera, è prevista la pubblicazione di unalbum discografico celebrativo. Il disco conterrà 13 tracce, tra sigle e canzoni dianche storiche, reinterpretati con un sound contemporaneo e curati dai migliori producer italiani. Tra gli artisti coinvolti potrebbero esserci nomi illustri come Gianni Morandi e Michelle Hunziker, oltre a talenti emergenti legati ad Amici di Maria De Filippi.

