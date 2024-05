Le 5 Tipologie di Truffe con Link Brevi | descrizione e protezione

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’uso diè diventato comune, soprattutto per motivi di praticità e di estetica. Tuttavia, questipossono essere sfruttati anche per portare avanti delleonline. Di seguito, esaminiamo cinquediche utilizzano, illustrando come vengono proposte e come è possibile proteggersi. Unbreve (o shortened URL), per chi ancora non lo sapesse, è una versione ridotta di un URL lungo che viene utilizzata per rendere più gestibile e meno ingombrante un, soprattutto in contesti dove lo spazio è limitato, come sui social media, nei messaggi di testo, o negli annunci pubblicitari. I servizi di accorciamento URL, come Bitly, TinyURL, e altri, generano questiche reindirizzano gli utenti all’URL originale. Ad esempio “https://bit.ly/xxxxxx” è unbreve con le xxxx messe a scopo dimostrativo, aprendo il quale si può atterrare su qualsiasi sito.