Inter - Moratti | Ho sentito Zhan - è dispiaciuto perché voleva tenersi il club

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’ex presidente dell’Massimoha rilasciato un’vista al Corriere della Sera, in cui ha commentato il cambio di redini della società nerazzurra da Suning a Oaktree: “Sono riuscito a parlare con Steveng, si è detto parecchio. Avevo raccontato fin da subito che si tratta di un ragazzo perbene, intelligente, serio. Alla guida dell’è cresciuto diventando un vero presidente. Ha investito soldi e portato trofei, non dimentichiamolo mai“. Poi sul fondo Oaktree: “Stando dentro la realtà voglio fare una premessa: il fatto che un fondo disponga di un patrimonio pressoché infinito, non per forza significa che sia una qualità. Intendo dal punto di vista del tifoso: l’non rappresenterà il centro di gravità degliessi, non è la priorità ma soltanto una delle attività“.ha poi aggiunto: “Abbiamo appena festeggiato la seconda stella, ora forse non è il momento per mettersi a ragionare sui problemi.