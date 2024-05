Incidente con il trattore - grave un ragazzo di 17 anni

(Di giovedì 23 maggio 2024) Firenze, 23 maggio 2024 – Bruttoa Firenze nel tardo pomeriggio. È successo in via di Scopaia tra le frazioni di Ugnano e Mantignano. Coinvolto undi 17che si trovava su un. Il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Careggi. Al momento la dinamica dell’non è chiara. Sul posto le forze dell’ordine. .

