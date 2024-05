In fuga su un’auto rubata - 17enne arrestato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPerde il controllo della vettura che aveva poco prima rubato, va in testacoda e ilo bloccano dopo un timido tentativo di resistenza: ha solo 17 anni il giovane bloccato al termine di un inseguimento poco dopo le 4 della scorsa notte dai militari dell’arma di Pozzuoli, in provincia di Napoli, a cui viene contestato i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, che si trova nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, è ora in attesa di giudizio. Idella sezione radiomobile se lo sono visto sfrecciare davanti agli occhi poco dopo avere ricevuto la segnalazione del furto e subito si sono messi alle calcagna del fuggitivo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. .