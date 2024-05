Carlo Conti a Rtl 102 5 | Dopo Amadeus - nessuna ansia Io cercherò di continuare quel lavoro

Leggi tutta la notizia su 361magazine

Il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo,, è stato ospite di RTL 102.5 in Non Stop News con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. «Abbiamo ufficializzato qualcosa che era nell'aria già da un po'. Stavamo ragionando con l'azienda e abbiamo trovato un punto d'incontro. Ho sentito un grande affetto intorno alla mia candidatura da parte di tutta l'azienda, dai vertici alle maestranze. Quindi mi sono detto: 'torniamo sul luogo del delitto, itornano'». IL RITORNO A SANREMO «La mia famiglia sa che ho fatto una scelta di vita ritirandomi a Firenze, una vita normale in cui troverò spazio per preparare il festival. La cosa più importante è scegliere le canzoni giuste, perché le canzoni devono poi arricchire le programmazioni radiofoniche ed essere al passo con i tempi.