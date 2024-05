Agrigento - aggredisce moglie e figli con un coltell - poi si barrica in casa Gravi la donna e uno dei bimbi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Prima ha aggredito con uno lae i suoi due, uno dei quali è ricoverato incondizioni, poi si èto indopo averli fatti uscire. Sono i dettagli della tragedia familiare avvenuta in un appartamento di via Puccini a Cianciana, in provincia di. Daniele Alba, di 35 anni, è ancora chiuso nella sua abitazione e secondo le ultime ricostruzioni le forze dell’ordine sul posto stanno cercando di convincerlo ad arrendersi. Tutto è successo nel primo pomeriggio. L’uomo, un meccanico attualmente disoccupato e con alle spalle problemi di tossicodipendenza, ha acato all’addome sia la, sia ilo maschio di 7 anni. Entrambi sarebbero in condizioni: laè stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Ribera, dove è stata operata d’urgenza e non si trova in pericolo di vita, mentre il bambino in elisoccorso all’ospedale dei Bambini di Palermo per via della ferita da taglio.

