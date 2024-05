Walker cancellato dopo 4 stagioni - per Jared Padalecki è dura da digerire

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il protagonista della serie reboot diTexas Ranger condivide sui social l'amarezza per la chiusura della serie. Fine della corsa. The CW ha deciso che la quarta stagione disarà l'ultima per lo show reboot della celebre serie anni '90Texas Ranger. I fan attendono di vedere sugli schermi italiani quella che si è trasformata ufficialmente nell'ultima stagione,la quale il sipario verrà chiuso. Negli Stati Uniti l'ultimo episodio andrà in onda il 26 giugno. Protagonista diè l'ex star di Supernatural e Una mamma per amica, nei panni di Cordell, tra i migliori Texas Ranger della città di Austin.

