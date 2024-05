Uscito da Uomini e Donne - subito con la dama Mari - altro che Ida Platano | lo scoop dallo studio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Niente da fare aper Idao Cusitore. Nonostante i tentativi di lui di riconquistare la fiducia della tronista, che come ricordiamo ha abbandonato il programma senza scegliere, il riavvicinamento che tanti auspicavano non è avvenuto. La parrucchiera di Brescia non si è lasciata convincere dal suo corteggiatore, eliminato poche settimane fa a seguito dell’ultima segnalazione arrivata alla redazione dia De Filippi. L’attenzione resta alta, anche perché non è da escludere un colpo di scena durante la pausa estiva della trasmissione, così come il ritorno dei due nel parterre a settembre, quando inizierà una nuova edizione di. Insomma, il pubblico è molto diviso sulle sorti di quelli che forse sono stati i due più grandi protagonisti di questi ultimi mesi della trasmissione di Canale 5. Leggi anche: “Scusatemi tutti, me ne vado”.

