Sanremo 2025 | Carlo Conti sarà conduttore e direttore artistico per due anni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Fumata bianca per il nuovodel Festival di: aè stato ufficialmente affidato il ruolo diper due, quindi anche per l’edizione del 2026. Il Corriere della Sera specifica che si tratta di una decisione unanime da parte dei vertici aziendali Rai, dell’amministratore delegato Roberto Sergio e ilgenerale Giampaolo Rossi con ilIntrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea.– fonte: Raiha già condotto e diretto tre edizioni di, dal 2015 al 2017, ma la Rai ha sottolineato in maniera un po’ spiazzante che quello dinon è un semplice ritorno al Festival, ma un prosieguo del suo lavoro di promozione e valorizzazione delle nuove tendenze, già portato avanti nelle edizioni da lui condotte. Nello specifico, la Rai ha dichiarato all’ANSA: “Non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello dinuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2015 al 2017, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana.