Raffaello Corti - curiosità e vita privata del mago di TikTok

Nato a Roma nel 1996, La sua passione per la magia inizia con una delusione, a 5 anni, infatti, pensando che i maghi avessero dei superpoteri si è fatto regalare una scatola magica e lì ha scoperto che in realtà erano solo trucchi. Un'amara scoperta che, però, non l'ha fatto desistere. Vince l'Ariston Comic selfie e raggiunge la finale nel programma televisivo "Tu si que vales", fa parte del cast di Colorado 2019, nello stesso anno vince il Festival del Cabaret Emergente di Modena e il Premio Takimiri, nel 2020 entra a far parte della famiglia di dimensione suono Roma, partecipa tra il 2020 e il 2022 a 10 puntate in prima serata su Rai 1 nei I soliti ignoti di Amadeus.

