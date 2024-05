L’Inter passa ad Oaktree - comincia l’era americana

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La famiglia Zhang non ha rimborsato il prestito triennale scaduto il 21 maggio 2024 con un saldo complessivo di circa 395 milioni di euro

Inter: finisce l'era Suning e di Zang, nerazzurri in mano al fondo Usa Oaktree - Adesso è ufficiale: l'Inter passa dal gruppo Suning a Oaktree. Lo annuncia in una nota il fondo statunitense. "Dal 22 maggio 2024, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, LP sono proprietari di FC Internazionale ...

L'Inter passa a Oakree, l'annuncio ufficiale: "Impegnati per un successo a lungo termine" - L'Inter è ufficialmente passata a Oaktree, con il fondo statunitense che ha comunicato il passaggio di proprietà come primo passo nel nuovo corso del club nerazzurro. In un nota, il manager Alejandro ...