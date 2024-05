Napoli - di Sudako - Dovb -k, Gudmundsson e dei nomi dei tanti allenat -ri, se ne parla a Radio Goal

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 21 maggio 2024) Nicolini: “v piace ale non solo alcome si sa. Ha fatto benissimo anche nella seconda parte di stagione con lo Shakhtar ed ora si appresta a disputare l’Europeo con l’Ucraina. Non so come la società vorrà fare avendo anche vinto il campionato, lo Shakhtar non si vuole indebolire, ma se arriva l’offerta giusta saremo pronti a sostituirlo” Viviani, De Maggio, Nicolini, Calemme, Stendardo, Perinetti, Martino, D’Angelo, Chiambretti, Bielanski, Caiazza, Onofri e Zavanella sono intervenuti asulle frequenze di Kiss Kiss, perre del, deiori accostati al Club Azzurro, dei calciatori in otticae di tanto altro. Questi i loro pareri ...