Ha un malore facendo sport - le scoprono un tumore grande quanto un avocado

Non ce l’ha fatta Mattia Giani, il 26enne calciatore del Castelfiorentino United che domenica 14 aprile si è accasciato in campo in seguito a un Malore. Ad annunciarlo sui social è il sindaco della cittadina toscana, Alessio Falorni, esprimendo tutta la vicinanza alla famiglia del giovane: «Mattia non ce l’ha fatta. In questi momenti mancano decisamente le parole.

open.online