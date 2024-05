Festival dell’Economia di Trento giovedì al via | tutto quello che devi sapere

Rieti , 16 maggio 2024. Parte il primo Festival Regionale dell’Economia Civile : una tappa del percorso di avvicinamento alla 6a edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile 2024 in cui si vuole evidenziare l’interconnessione tra l’economia Civile e l’economia sociale, e come oggi sia quanto mai necessario il riconoscimento europeo di un approccio allo sviluppo locale sostenibile […] sbircialanotizia

Consigli per prepararsi all'estate - ...proposta per scoprire la collina di Superga insieme all'economia ...Torino Dal 4 maggio la mostra 'Viaggiando oltre il perimetro dell'... 2023 Cronaca No Tav, il Festival Alta Felicità si farà. ...

A Roma la presentazione della 28esima edizione di "Moda Movie" - ... Moda Movie oggi è un progetto a cura dell'associazione culturale ... ' GreenFuture ': Ambiente, Beni Culturali & Economia Circolare è ... Sante Orrico Direttore del Festival di Moda Movie, Franca ...