Calcio | Europa League Djimsiti Fascia un orgoglio - la finale un sogno

“Sì, lo ammetto, so di aver stecca to“. Sono le parole di Al Bano che, ieri sera, in uno stadio Olimpico pieno per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta ha interpretato l’inno di Mameli generando però – soprattutto sui social – un’ondata di delusione e stupore. La sua interpretazione, infatti, è stata “macchiata” da alcune imprecisioni che lo stesso cantante pugliese riconosce. ilfattoquotidiano

Nel corso della Finale di Amici 2024 , i ballerini professionisti hanno regalato al pubblico in studio e a quello a casa un’esibizione corale. Ma i ringraziamenti finali sono stati per la conduttrice Maria De Filippi : “Se siamo a questi livelli è grazie a te. Tu ci vedi”.Continua a leggere fanpage

Il primo mattone sulla casa promozione è stato messo. La Clai Imola ora si trova a solamente tre set dalla promozione in serie A2. La vittoria ottenuta sul campo del Volano Volley è di un’importanza capitale, vincendo il match del primo giugno con il Villa Cortese si spalancherebbero le porte della categoria superiore. Sabato sera le imolesi hanno vinto con un secco 3-0, è la tredicesima affermazione consecutiva, numeri da favola per un gruppo dove tutte cantano e portano la croce. sport.quotidiano

E.League: Gasperini 'rappresentiamo l'Italia,tanto tifo per noi' - E.League: Gasperini 'rappresentiamo l'Italia,tanto tifo per noi' - "C'è tanta gente che tiferà per noi perché rappresentiamo l'Italia e cercheremo di farlo bene. Sentiamo la presenza ed è una motivazione in più". (ANSA) ... ansa

Gaza, l'Ospedaliere dello SMOM De Franciscis: «Con il cardinale Pizzaballa ho visto gente senza sorriso, a rischio epidemie ma non malnutrizione» - Gaza, l'Ospedaliere dello SMOM De Franciscis: «Con il cardinale Pizzaballa ho visto gente senza sorriso, a rischio epidemie ma non malnutrizione» - «siamo stati i primi cattolici a mettere piede a Gaza dopo il 7 ottobre. Una specie di terra di nessuno in cui tutto è andato distrutto per chilometri e chilometri. Un luogo ... ilmessaggero

Djimsiti: "finale un sogno, loro veloci e servirà stare compatti" - Djimsiti: "finale un sogno, loro veloci e servirà stare compatti" - "Sono emozioni belle, siamo felici di essere arrivati fin qui. Non capita tutti i giorni ed è un sogno da quando sei bambino. Domani conterà il ... sportmediaset.mediaset