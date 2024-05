Giudice | Napoli padrone sul mercato? Con il Milan è la società con più budget in questo calciomercato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 20 maggio 2024) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Alessandro, economista del Corriere dello Sport. Queste le sue valutazioni riguardanti la situazione economica di alcuni club e la possibilità degli stessi di poter operare sufficientemente nella prossima sessione di calciosull’Inter “L’Inter? Lo scenario è che evidentemente non essendo riuscito Zhang nel proprio intento di fare un rifinanziamento e non essendo riuscito a fare un altro debito e non essendo in grado di saldare il debito entro domani a quanto pare, OakTree entro 24 ore diventerà proprietario dell’Inter. OakTree acquisirà domani il 68% dell’Inter e sicuramente Zhang dopopassaggio non sarà più nell’Inter. Sicuramente OakTree convocherà l’assemblea dei soci e farà decadere il consiglio di ...