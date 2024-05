Campi Flegrei - sciame sismico anche oggi Ma l’allerta è per le truffe | attenzione ai finti tecnici dei terremoti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Napoli, 20 maggio 2024 – Continuanonell’area del. Dalla notte è iniziato un nuovocon una serie di scosse bradisismiche cominciate poco prima delle 4 di mattina nella zona nord occidentale del Golfo di Napoli. Al momento non sono segnalati danni.causati dai serbatoi di magma: ecco il primo studio in 4D che “vede” cosa c’è sotto Le scosse diL'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato una serie di scosse, la più forte dialle 8.50, di magnitudo 2.3, a una profondità di 2 chilometri. In precedenza, alle 3.56 c'è stata una scossa di magnitudo 2.2 e pochi minuti dopo (alle ...