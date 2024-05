Arezzo - bimbo cade da finestra | è in codice rosso

Bimbo di 4 anni precipita da un terzo piano mentre la mamma allatta il fratellino - Bimbo di 4 anni precipita da un terzo piano mentre la mamma allatta il fratellino - Un drammatico incidente ha turbato la comunità di arezzo, dove un bambino di soli 4 anni e mezzo è precipitato dalla finestra di un appartamento situato al terzo piano di un edificio nel rione popolar ...

Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino: sanzioni della Polizia locale per droga e gioco d’azzardo - Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino: sanzioni della Polizia locale per droga e gioco d’azzardo - This site uses profiling cookies, as described in this banner and cookie policy. By selecting 'I accept' you consent to the use of profiling cookies. Through the 'Settings' button you can manage your ...

Arezzo, bimbo di 4 anni precipita dal quarto piano mentre la mamma allatta il fratellino: è grave - arezzo, bimbo di 4 anni precipita dal quarto piano mentre la mamma allatta il fratellino: è grave - arezzo. Un bimbo di 4 anni e mezzo è sfuggito alla vigilanza della madre che stava allattando il fratellino ed è caduto dal terzo piano dell'abitazione dove abita con la famiglia. È accaduto nel ...