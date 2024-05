Pogacar - una favola! Riprende Quintana a 2 km dall' arrivo e trionfa a Livigno Un dominio al Giro d' Italia

(Di domenica 19 maggio 2024) L’ennesimo assolo, uno schiaffo a tutti i propri avversari. Tadejstravince nella quindicesima tappa deld’2024 , la Manerba del Garda -di 222 chilometri: lo sloveno ha salutato la concorrenza a 15 chilometrirecuperando il distacco da tutti i fuggitivi e vincendo in solitaria sul Mottolino; secondo Nairo(Movistar Team) a 30", terzo Georg Steinhauser...

