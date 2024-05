LIVE – Forlì-Trieste 10-20 | gara-1 semifinale playoff Serie A2 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-1 delle semifinali deidellaA2di. Prende il via latra le due formazioni, a caccia di un posto nella finale del Tabellone Oro, per poter puntare alla promozione in A1. Ai quarti di finale,ha avuto bisogno di-4 per superare Vigevano, dopo che la formazione lombarda aveva momentaneamente accorciato nellasul 2-1 con la vittoria in-3. Per, invece, sono arrivate tre vittorie contro un avversario dillo contro Torino, dando un grande segnale per il prosieguo della post ...