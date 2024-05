Meghan Markle - il viaggio in Nigeria è un’occasione per raccontarsi

(Di giovedì 16 maggio 2024)si è unita al Ngozi Okonjo-Iweala, direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio, in una tavola rotonda in occasione del secondo giorno del suoininsieme al principe Harry. Ilin Africa ha rappresentato per la duchessa l’occasione perfetta per aprirsi su temi che riguardano la femminilità e la maternità. Sabato 11 maggio, circa 50 donne di spicco provenienti da vari settori della societàna, tra cui politica, affari, media e cultura, hanno partecipato alla tavola rotonda. Fin dall’esordio,ha mostrato entusiasmo per laa cui sente di appartenere. Ha affermato: “Sono semplicemente lusingata, onorata e ispirata. Sono passate 24 ore da quando siamo ...

Non è prevista la presenza di Meghan Markle a Londra per gli Invictus Games. L’ennesimo rifiuto non giunge di certo come una novità, dato che la moglie di Harry non torna nella Capitale britannica da un po’, ma visto il tempo trascorso si pensava a ...

Il duca e la duchessa di Sussex sono rientrati a Los Angeles dopo le 72 ore in Africa: nonostante alcuni tabloid lo abbiano etichettato come un «finto» royal tour, per loro è stato «il primo di altri memorabili viaggi». Per mettersi alle spalle ...

Meghan Markle, la mossa segreta: «Potrebbe guadagnare milioni e rovinare definitivamente il rapporto con la casa reale» - Meghan markle, la mossa segreta: «Potrebbe guadagnare milioni e rovinare definitivamente il rapporto con la casa reale» - Harry e Meghan sono da poco rientrati in California dopo il loro breve soggiorno in Nigeria dove hanno realizzato la loro prima visita non ufficiale. Tuttavia, stando a quanto ha ...

Nuovi guai per Harry e Meghan: la Procura della California indaga sulla loro fondazione Archewell. Nel mirino le attività di beneficenza - Nuovi guai per Harry e Meghan: la Procura della California indaga sulla loro fondazione Archewell. Nel mirino le attività di beneficenza - Se il linguaggio del corpo non mente, Meghan markle ha preso in mano il controllo della situazione, così ora ai guai dei Sussex ci pensa lei. Da martedì la stampa inglese si è vista rimbalzare dagli S ...

Il nuovo look chic di Meghan Markle nasconde un dettaglio ispirato al suo secondo abito da sposa - Il nuovo look chic di Meghan markle nasconde un dettaglio ispirato al suo secondo abito da sposa - Meghan markle ha incontrato lo staff di Save The Children insieme al marito Harry, approfittandone per sfoggiare un nuovo look minimal ...