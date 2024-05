Mattarella | Denunciare e contrastare tutte le violazioni dei diritti umani

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 16 maggio 2024) AGI -"Non sto in una torre d'avorio", ma il mio pensiero lo dico in contesti ufficiali e non in "occasioni informali". Sergioentra nella 'tana del lupo', la cittadella della Sapienza dove da giorni le tende degli studenti pro Palestina presidiano il pratone davanti al rettorato per chiedere che l'ateneo boicotti gli accordi con le università di Israele. "Cosa pensa di Gaza?" chiedono i ragazzi mentre il capo dello Stato legge il loro striscione con attenzione al suo arrivo. Poco prima gli studenti avevano scandito al megafono una lettera in cui gli chiedevano di prendere una posizione chiara sul conflitto in Medio Oriente. Il Presidente sceglie anche questa volta una sede istituzionale, come ritiene che richieda il suo ruolo, ma non intende sottrarsi al confronto di merito, anzi fa notare che quel che aveva da dire l'ha detto laddove gli compete, e senza timidezze: all'Assemblea generale dell'Onu e in una lettera al presidente d'Israele.