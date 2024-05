Bruciate vive nel sonno perché lesbiche il terribile crimine d’odio commesso in Argentina

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Uno dei criminipiù aberranti degli ultimi anni”. Così, FederaciónLGBT descrive l’attacco subito da due coppie, avvenuto a Buenos Aires domenica scorsa. Un uomo di 67 anni, “mentalmente instabile” e oggi in stato di arresto, avrebbe deliberatamente dato fuoco alla stanza di una pensione dove le donne alloggiavano, causando la morte di tre di loro e lasciando l’unica sopravvissuta condizioni critiche, con gravi ustioni e danni respiratori che necessiteranno, nelle prossime settimane, di cure intensive. Il fuoco, propagatosi in tutto l’edificio, ha raggiunto anche le altre stanze. Non vi sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio: sul posto, i vigili del fuoco hanno rinvenuto stracci imbevuti di liquido infiammabile. Pamela Cobbas, 52 anni, è deceduta poche ore dopo l’attentato; Mercedes Roxana ...

