Riforma benzinai - incentivi a impianti gree - prezzi su Qr code

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Addio al prezzo medio, sostituito dalQrper la trasformazione degliin chiaven, con il finanziamento del 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 60 mila euro, eamministrativi e di premialità se si costruisce o ristruttura un edificio in un'area dove è presente un impianto dismesso (bonus volumetrico del 10% in più, rispetto a quanto normalmente previsto). Sono alcune delle novità che saranno contenute nel ddl di riordino del settore carburanti che, annuncia il sottosegretario al Mimit, Massimo Bitonci, approderà a breve in cdm. "Le nuove autorizzazioni - spiega Bitonci - arriveranno entro 90 giorni in forma espressa: scompare il silenzio assenso e dal 2025 saranno subordinate alla distribuzione di almeno un prodotto diverso dai combustibili fossili. In ...

Riforma benzinai, incentivi a impianti green, prezzi su Qr code - Riforma benzinai, incentivi a impianti green, prezzi su Qr code - Addio al prezzo medio, sostituito dalQr code, incentivi per la trasformazione degli impianti in chiave green, con il finanziamento del 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 60 mila euro, e ...

Impianti agrivoltaici, come sfruttare l’energia solare per migliorare l’agricoltura - impianti agrivoltaici, come sfruttare l’energia solare per migliorare l’agricoltura - La strategia prevede l’installazione di almeno 1,04 GW di impianti agrivoltaici entro il 30 giugno 2026, promuovendo sistemi ibridi agricoltura-fotovoltaico. Questi incentivi non solo contribuiscono ...

Come funzionano gli incentivi per sostituire la vecchia caldaia con impianti green - Come funzionano gli incentivi per sostituire la vecchia caldaia con impianti green - Con il conto termico 3 in arrivo sarà possibile avere il rimborso di parte della spesa sostenuta per cambiare i vecchi sistemi di riscaldamento.