Attentato a Robert Fico - chi è l’aggressore

(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – I media slovacchi hanno identificato in JC Bra?, un pensionato di 71 anni con la passione per la poesia, l'uomo che oggi ha sparato al primo ministro slovacco. L'arma utilizzata era denunciata legalmente, scrive il quotidiano online Aktality.sk, secondo cui stesso sarebbe stato vittima di un'aggressione armata in un centro commerciale