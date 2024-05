Borse - Piazza Affari rompe la soglia dei 35mila punt - chiusura record con banche

(Di martedì 14 maggio 2024) I prezzi alla produzione Usa superiori alle attese allontanano ancora un taglio dei tassi da parte della Fed. Powell: probabile tassi ancora fermi. Dollaro in calo. A Milano settore del credito sotto i riflettori, Macron apre al risiko europeo. Debole Italgas, il mercato teme l’aumento di capitale per finanziare l’acquisto di 2i Rete Gas

Scende ancora il costo di un mutuo in Italia. I tassi di interesse sui prestiti erogati a marzo alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso annuale effettivo globale, Taeg) si sono collocati al 4,21% (dal ...

Lauree più richieste, quali corsi portano a uno stipendio più alto Medicina, Giurisprudenza Lettere e non solo: l'analisi - Lauree più richieste, quali corsi portano a uno stipendio più alto Medicina, Giurisprudenza Lettere e non solo: l'analisi - Alla fine della maturità 2024 molti studenti delle superiori potrebbero trovarsi davanti a una scelta davvero difficile: quale università frequentare. Certo, scegliere il ...

Reguzzoni: “La tassa aeroportuale torni ai Comuni. Pronto a mettere in mora lo Stato” - Reguzzoni: “La tassa aeroportuale torni ai Comuni. Pronto a mettere in mora lo Stato” - La tassa era nata come "risarcimento" per i Comuni sede degli scali, ma di fatto da anni è trattenuta a Roma. A un euro a passeggero solo nel 2023 si parla di 55 milioni di euro, denuncia l'esponente ...

La diretta da Wall Street | Borse Usa in leggero rialzo prima del dato sull’inflazione di aprile. Cinque titoli da monitorare - La diretta da Wall Street | Borse Usa in leggero rialzo prima del dato sull’inflazione di aprile. Cinque titoli da monitorare - Un rallentamento nella corsa dei prezzi potrebbe spingere la Fed ad anticipare il taglio dei tassi d’interesse ... Il percorso di rientro verso il target del 2% è ancora pieno di ostacoli. Lo ...