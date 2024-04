(Di giovedì 25 aprile 2024)ha conquistato una splendida meda dinel concorso generale individuale degli2024 diartistica maschile. L’azzurro è riuscito a salire sul terzo gradino del podio alla Fiera di Rimini, al termine di una gara sul giro completo di assoluto impatto tecnico e agonistico. Prestazione davvero degna di nota da parte del 22enne, già sestoultimi Mondiali e sempre più in crescita sul panorama internazionale.ha espresso tutta la propria emozione attraverso i canali federali: “È stato molto emozionante, quasi non ci credo, Ci speravo, certo, ma quando è arrivato il punteggio è stato incredibile. Questo, raggiunto dai...

Prima giornata degli Europei di Rimini 2024 di Ginnastica artistica da incorniciare per l’Italia, che festeggia una splendida medaglia di bronzo di Yumin Abbadini nell’ all-around . Sesto ai Mondiali di Anversa lo scorso anno – miglior piazzamento ...

Yumin Abbadini ha scaldato il pubblico che ha assiepato gli spalti della Fiera di Rimini, dove sono incominciati gli Europei 2024 di Ginnastica artistica maschile. Prima dell’ultima rotazione delle qualificazioni, infatti, l’azzurro era in ...

AGI - È subito medaglia per l'Italia della ginnastica artistica nella prima giornata dei Campionati europei apertisi oggi alla Fiera di Rimini. A conquistare il bronzo nel concorso generale individuale è stato Yumin Abbadini . L'azzurro, 22 anni ...

Yumin abbadini bronzo agli Europei: “La dedico a Elisa Iorio: un traguardo da grandi della ginnastica” - Yumin abbadini ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nel concorso generale individuale degli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile.oasport

LIVE – Europei Rimini 2024 ginnastica artistica: qualificazioni maschili juniores in DIRETTA - Dopo una prima giornata che ha regalato all’Italia la splendida medaglia di bronzo di Yumin abbadini, tocca agli azzurrini scendere in pedana per il turno di gare che, oltre a definire i qualificati ...sportface

Ginnastica artistica, Yumin abbadini fa sognare l’Italia: spaziale bronzo all-around agli Europei! Accarezzata l’apoteosi - Yumin abbadini ha scaldato il pubblico che ha assiepato gli spalti della Fiera di Rimini, dove sono incominciati gli Europei 2024 di ginnastica artistica ...oasport