Sudakov il sogno del Napoli - si apre l’asta con due big | fissato il prezzo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ilè pronto a piazzare un colpo in entrata per il centrocampo. L’affare potrebbe complicarsi a causa di due big internazionali. La stagione sta volgendo al termine, ma in casaè già iniziata la programmazione in vista della prossima annata. Il club azzurro ha l’assoluta necessità di tornare a competere ad alti livelli, ancor più dopo l’anno da dimenticare. Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a costruire un nuovo progetto in grado di assicurare alla squadra la giusta visibilità. Infatti, il patron sarebbe intenzionato ad attuare un importante rivoluzione che comprenderebbe anche diversi big. Quest’ultimi, dovrebbero fare spazio ai nuovi entranti, ormai sul taccuino della società. Aurelio De Laurentiis, il quale si affiderà a Giovanni Manna come direttore sportivo, è pronto ad ingaggiare diversi calciatori di qualità. Uno dei ...