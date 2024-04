LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la seconda frazion - bagarre per la fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.33 I nomi dei cinque all’attacco: Xandro Meurisse (Alpecin – Deceuninck), Thibau Nys (Lidl – Trek), Roger Adria (BORA – hansgrohe), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Sean Flynn (Team dsm-firmenich PostNL). 13.31 Provano in cinque ad evadere dal gruppo, ed in poco tempo prendono 20? di vantaggio. Plotone che però non sembra ancora domo, e si susseguono i tentativi per tornare sulla testa della corsa. 13.29 La classifica dei migliori scalatori dopo la giornata di ieri, conin palio un massimo di 20 punti se si transita per primi su entrambi i GPM dicategoria. 1 HOLLMANN Juri 31 Alpecin – Deceuninck2 MASNADA Fausto 23 Soudal Quick-Step 3 GAMPER Patrick 5 BORA – hansgrohe 4 GARCÍA PIERNA Raúl 5 Arkéa – B&B Hotels 5 ROSSKOPF Joey 3 Q36.5 Pro ...