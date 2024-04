I trasporti ai tempi dell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dottor Tundo, le nuove tecnologie digitali rappresentano un cambiamento rivoluzionario che interessa vari settori. È così anche per quello dei?«Assolutamente sì. Oggi il nostro settore non è più circoscritto alle sole attività di gestione delle infrastrutture e di trasporto in senso stretto da un punto A a un punto B, ma si sta evolvendo secondo una logica di “servitizzazione”: è sempre più rivolto, cioè, all’offerta – da parte di fornitori specializzati – di servizi di mobilità a 360 gradi; servizi che si basano sull’attività svolta dagli operatori dei, che a sua volta si basa sull’attività di chi gestisce le infrastrutture. Ebbene, non è minimamente pensabile, oggi, erogare servizi di mobilità efficienti ed a misura di cliente senza il supporto della tecnologia e del digitale». Uno dei concetti chiave ricorrenti nella ...