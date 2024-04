Furiosa | A Mad Max Saga ottiene il rating ' R' per estrema violenza e immagini macabre

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 aprile 2024) La pellicola delladi George Miller negli Stati Uniti sarà vietata ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto. In attesa dell'uscita di: A Mad Maxprevista in Italia per il prossimo 23 maggio, negli Stati Uniti la Motion Picture Association of America ha assegnato alla pellicola diretta da George Miller ilR. La motivazione che ha accompagnato la decisione della MPA è che il film sarà vietato ai minori per ''. Ildella MPAA per i film dellaMad Max La scelta della MPAA di classificare: A Mad Maxcon una "R", che negli Stati Uniti vieta il film ai minori di 17 anni non accompagnati da …