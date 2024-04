(Di giovedì 25 aprile 2024) Le rubano l’auto mentre carica la spesa, nella vettura c’è la sua borsa con due, che poi qualcuno utilizza perma viene immortalato dalle telecamere, riconosciuto dai carabinieri e denunciato. È finito neiun pregiudicato di 28 anni. La vicenda ha visto, ai primi di marzo, una donna farein un supermercato di Castelverde. Mentre stava riponendo la merce comprata in auto, qualcuno le ha rubato la vettura che aveva all’interno la borsa con effetti, chiavi, documenti e due. Lei ha denunciato il furto e in giornata l’auto è stata ritrovata a Cremona, ma senza la borsa. Qualche giorno dopo la donna ha scoperto che con i suoi duequalcuno ha fatto spese, acquistando merce per oltre 2.500 euro. Nuova denuncia e i carabinieri si sono recati nei ...

Fa acquisti con bancomat rubati. Un ventottenne finisce nei guai - Le rubano l’auto mentre carica la spesa, nella vettura c’è la sua borsa con due bancomat, che poi qualcuno utilizza per acquisti ma viene immortalato dalle telecamere, riconosciuto dai carabinieri e ...ilgiorno

Ruba un'auto e fa acquisti con le carte della vittima, denunciato - Una donna è stata derubata nel parcheggio di un supermercato. Nel veicolo c'era il portafogli con dentro le prepagate che il ladro 28enne ha usato per fare oltre 2.500 euro di acquisti ...laprovinciacr

Denunciato per aver utilizzato due - Un uomo di 28 anni è entrato in possesso di due bancomat e li ha utilizzati per effettuare dei pagamenti. Per questo fatto, dopo un’attività di indagine, i Carabinieri ...cremonaoggi