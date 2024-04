Elezioni europee 2024 | date - candidat - program -i, liste e tutte le cose da sapere sul voto di giugno

(Di giovedì 25 aprile 2024) Per la decima volta nella storia, i cittadini dell'Ue andranno alle urne per eleggere i loro rappresentanti al Parlamento europeo. Ecco tutto quello che c'è dain vista dell'apertura dei seggi. Quando si vota?Lesi tengono ogni cinque anni e servono per rinnovare i...

Le Elezioni Europee 2024 si svolgeranno l'8 e il 9 giugno: l'Italia elegge 76 europarlamentari. Alcuni leader di partito saranno candidati - come Elly Schlein e Antonio Tajani - mentre altri no, tra cui Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Si applica ...

Bardolino pronta per le elezioni europee: aperti gli uffici per il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali - Bardolino – Gli uffici comunali di Bardolino sono pronti ad accogliere i cittadini per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali in vista delle elezioni per il Parlamento ...gardanotizie

europee, AVS candida Santarelli. L’avvocata jesina: «Al servizio di un progetto chiaro e di sinistra» - Un’Europa di pace e ambientalista. Un’Europa antifascista». Con queste parole Sinistra Italiana Marche ufficializza la candidatura di Agnese Santarelli alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno per ...anconatoday

Macedonia del Nord, presidenziali: alla candidata conservatrice il primo turno - Il primo turno va alla candidata conservatrice Gordana Siljanovska Davkova. Con oltre il 90% dei voti scrutinati, Siljanovska-Davkova vince con quasi il 40% e stacca di venti punti percentuali il pres ...it.euronews